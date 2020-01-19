: Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

19.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:14

Yarıyıl tatiliyle birlikte 15 günlük tatili çıkan öğrenciler, mutluluklarını yakınlarıyla sosyal medyadan paylaştı. Her ne kadar bu paylaşımlar masum gözükse de ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturmakta.

Velilerin sosyal medyada çocuklarının karnelerini paylaşmasın ilişkin konuşan DPS Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, "Aslında şöyle, kimse bunun farkında değil ama çocuklarımızın da bir kişisel verisi var. Çocuklarımızın adı soyadı, fotoğrafı, TC kimlik numarası, okul bilgisi, sınıf bilgisi, notları aslında her biri kişisel veri. Çocuklar bizim çocuklarımız ama veriler çocukların kişisel verisi. Dolayısıyla biz bunları herkese açık sosyal platformlarda herkese açık bir şekilde paylaşım yapmamalıyız. Çocuklarımızın kişisel verilerine saygı duymalıyız ve onları korumakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUNUZUN VERİSİNİ KORUYUN"

Velileri dikkatli olmaları konusunda uyaran başkan Karcıoğlu, "Veliler bu konuda çok dikkatli olmalı. Çünkü, bugün hiç düşünmeden paylaştığınız, 'yahu ne olacak eş dost görsün, benim zaten sosyal medyada takipçilerimde kim var' diyerek gönderdiğinizde aslında siz çocuğunuzun kişisel verisini sisteme yüklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yarın bir gün çocuğunuzun başına bu kişisel verilerin paylaşılması ne tür ihlallere yol açar şimdiden kestirmek çok güç. O yüzden biz velilere diyoruz ki mutlak suretle çocukların kişisel verisini, fotoğrafını dahi sosyal medyada herkese açık ortamda paylaşmayın. Çocuğunuzun verisini koruyun" diye konuştu.

"ÖZEL HAYATINA SAYGI DUYSUNLAR"

Velileri, çocuklarının fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmaları konusunda uyaran Karcıoğlu, "Aslında herkes mutlu anını, sevdiklerini paylaşmak istiyor ama buradaki kavram sevdikleri ve güvendikleri insanlar olması. Sosyal medyada birçok hesap herkese açık, kamuya açık. Dolayısıyla hem kötü niyetli kişiler hem de bunları depolamak isteyenler, bunları biriktirmek isteyen kurum ve kuruluşlar erişiyorlar. Biz velilere şu uyarıyı yapıyoruz, diyoruz ki kişisel veri içeren fotoğrafları hele hele özel hayatını yani işte banyo fotoğraflarını, küvetteki fotoğraflarını, işte sahildeki fotoğraflarını, mayosuz fotoğraflarını yani bunlarla mahrem diyebileceğimiz fotoğrafları hiçbir şekilde sosyal medyaya yüklemesinler. Paylaşırken çok dikkatli olsunlar. Çocuğun özel hayatına saygı duysunlar. Kişisel verilerini de mutlaka korusunlar" dedi.

Kaynak: İHA

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