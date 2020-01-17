Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde karne almak için okula giden kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Haber Videosu: Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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çağ atladık. , işte çağ böyle atlanır. kadınlar bıçaklı kavga ederek. erkekler ne ki onlar halt etmişCevap Yaz Yayından Kaldır