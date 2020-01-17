Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde karne almak için okula giden kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

17.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:09

'in ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Okuldakilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • OSMAN KARTAL:
    çağ atladık. , işte çağ böyle atlanır. kadınlar bıçaklı kavga ederek. erkekler ne ki onlar halt etmiş
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri