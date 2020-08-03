Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, karısının kaçtığı kişiyi sokak ortasında pusu kurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Güven'in cinayetin ardından sosyal medyadan "Namusumu temizledim" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
03.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:32

Uşak'ta 3 çocuk babası Baran Güven, 7 ay önce kaçırılan eşi Berivan Güven ile birlikte yaşayan Özcan Güven'e pusu kurarak dehşet saçtı. Karısını kaçıran adamı katlettikten sonra kısa sürede yakalanan Baran Güven, ifadesinde "Namusumu temizledim" dedi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, 7 ay önce eşi Berivan Güven'in (26) kendisi işteyken ortadan kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından eşinin evden kaçtığını ve Özcan Güven ile birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Baran Güven, eşine boşanma davası açtı.

"NAMUSUNU TEMİZLE" DİYE BASKI YAPTILAR

Eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran Güven'e namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Güven, korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran Güven, Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.

SEVGİLİSİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Öfkeli koca, eşi Berivan Güven'e dokunmayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde yatan sevgilisinin başında feryat eden Berivan Güven'i gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimleri, katil zanlısı Baran Güven'i kısa sürede yakalayıp göz altına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eşinin sevgilisini vahşice öldürüp kaçan Baran Güven, cinayetin ardından sosyal medyadan "Namusumu temizledim" mesajını paylaştı. Kısa sürede yakalanan Güven, emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisinden boşanmadan başkasıyla yaşamasını gururuna yediremediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yorumları (8)
AKAN GÖZYAŞI: Af çıkar nasılsa demişlerdir katile. Siz salın bakalım manyakları. Ne hak ne adalet bıraktınız memlekette. İçeride yer yok diye afmı çıkartılır buna ne yazsam az gelir. Emeği geçenlerde af mağduru olur umarım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HELAL: Ellerine kollarına sağlık. . . aslanlar koğuşunun baş köşesine alalım seni. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
: namus nasıl temizlenmiş anlamıyorum 1- vuran da kendinde hata varmı yok mu 2-kadın neye 3. kişiye yamulur 3. kişi evli veye bekar ise hapse girirse kendi karısı ve kızı varsa sonu ne olur. hapse giren adam bundan sonra karısı sağ ne yapacağı malum mu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi Güncel
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Mensah'ın sözleşmesindeki 'Satıştan %40 pay' maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Mensah'ın sözleşmesindeki "Satıştan %40 pay" maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı
İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 10:43:56. #1.14#
title