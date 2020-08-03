Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, karısının kaçtığı kişiyi sokak ortasında pusu kurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Güven'in cinayetin ardından sosyal medyadan "Namusumu temizledim" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Uşak'ta 3 çocuk babası Baran Güven, 7 ay önce kaçırılan eşi Berivan Güven ile birlikte yaşayan Özcan Güven'e pusu kurarak dehşet saçtı. Karısını kaçıran adamı katlettikten sonra kısa sürede yakalanan Baran Güven, ifadesinde "Namusumu temizledim" dedi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, 7 ay önce eşi Berivan Güven'in (26) kendisi işteyken ortadan kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından eşinin evden kaçtığını ve Özcan Güven ile birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Baran Güven, eşine boşanma davası açtı.

"NAMUSUNU TEMİZLE" DİYE BASKI YAPTILAR

Eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran Güven'e namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Güven, korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran Güven, Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.

SEVGİLİSİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Öfkeli koca, eşi Berivan Güven'e dokunmayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde yatan sevgilisinin başında feryat eden Berivan Güven'i gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimleri, katil zanlısı Baran Güven'i kısa sürede yakalayıp göz altına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eşinin sevgilisini vahşice öldürüp kaçan Baran Güven, cinayetin ardından sosyal medyadan "Namusumu temizledim" mesajını paylaştı. Kısa sürede yakalanan Güven, emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisinden boşanmadan başkasıyla yaşamasını gururuna yediremediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi.