Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı

Fransa'da bir kişi, internetten sipariş ettiği kargosunda bikini yerine karmaşa sonucu külçe külçe altınlarla karşılaştı. Kuryeden siparişini teslim alan adam, paketi açtığında büyük bir şok yaşadı.

PAKETİN AĞIR OLMASI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Chagnot, geçen cumartesi evine gelen bir kuryeden siparişini teslim aldı."İmzaladığım pakete çok fazla dikkat etmedim, çünkü aslında karım için bir bikini bekliyordum." diyen 27 yaşındaki genç, paketin büyük olmadığını ama ağırlığında bir farklılık hissettiğini söyledi.

AÇINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Chagnot, paketi açtığında ise büyük bir şok yaşadı. Paketin içinden karısının bikinisi değil, fiyatı yüz binlerce lirayı bulan külçe altınlar ile karşılaştı. Ağırlığı 700 gramı bulan, 1900'lerin başında basılan Louis sikkeleri ve 20 ila 50 gramlık külçe altınların çıktığı paket, 120 bin lira değerindeydi.

POLİSLER TEBRİK ETTİ

Paketin üzerindeki adresin kendisininki olmadığını fark eden genç adam, 2 kilometre uzaklıktaki altınların gerçek sahibinin evine gitse de bulamadı. Paketi karakola teslim eden Chagnot, polislerin kendisini tebrik ettiğini söyledi.

27 yaşındaki genç, daha sonra altınların sahibi koleksiyonere telefonla ulaşıp olan biteni anlattıktan sonra polis merkezindeki siparişine ulaşabileceğini aktardı. Chagnot'un, marttaki Vietnam gezisi için verdiği bikini siparişi ise hala teslim edilmedi.