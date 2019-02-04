Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı
Fransa'nın Vannes şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Julien Chagnot'ya, karısı için sipariş ettiği bikini yerine 120 bin lira değerinde külçe altın gönderildi.
Fransa'da bir kişi, internetten sipariş ettiği kargosunda bikini yerine karmaşa sonucu külçe külçe altınlarla karşılaştı. Kuryeden siparişini teslim alan adam, paketi açtığında büyük bir şok yaşadı.
PAKETİN AĞIR OLMASI DİKKATİNİ ÇEKTİ
Chagnot, geçen cumartesi evine gelen bir kuryeden siparişini teslim aldı."İmzaladığım pakete çok fazla dikkat etmedim, çünkü aslında karım için bir bikini bekliyordum." diyen 27 yaşındaki genç, paketin büyük olmadığını ama ağırlığında bir farklılık hissettiğini söyledi.
AÇINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Chagnot, paketi açtığında ise büyük bir şok yaşadı. Paketin içinden karısının bikinisi değil, fiyatı yüz binlerce lirayı bulan külçe altınlar ile karşılaştı. Ağırlığı 700 gramı bulan, 1900'lerin başında basılan Louis sikkeleri ve 20 ila 50 gramlık külçe altınların çıktığı paket, 120 bin lira değerindeydi.
POLİSLER TEBRİK ETTİ
Paketin üzerindeki adresin kendisininki olmadığını fark eden genç adam, 2 kilometre uzaklıktaki altınların gerçek sahibinin evine gitse de bulamadı. Paketi karakola teslim eden Chagnot, polislerin kendisini tebrik ettiğini söyledi.
27 yaşındaki genç, daha sonra altınların sahibi koleksiyonere telefonla ulaşıp olan biteni anlattıktan sonra polis merkezindeki siparişine ulaşabileceğini aktardı. Chagnot'un, marttaki Vietnam gezisi için verdiği bikini siparişi ise hala teslim edilmedi.
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Ya kadına bir ödül vereydiniz beCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hangi firmaymış o bizde çamaşır sparişi verelim. . . :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizde sipariş edelim:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tebrıkler bayanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır