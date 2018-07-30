Karın Germe Estetiğinden İyi Sonuç Nasıl Alınabilir?

Doğum ve kilo alıp verme durumları sonrası karın derisinde belirgin sarkmalar meydana gelir. 10 kilo üzerindeki ağırlık değişiklikleri karın derisini oldukça fazla etkiler. Karın derisinde sarkma yaş ilerledikçe deri inceldiğinden fazlalaşır. Derinin alt tabakası olan dermisin kalınlığının az olması ve deri elastikiyetinin de genetik yapıya bağlı olarak fazla olması da karın derisindeki sarkmayı arttıran sebeplerdendir. Özelllikle 2. doğum sonrası ya da çoğul gebeliklerde karındaki aşırı genişleme karın kaslarında kalıcı bir zayıflığa yol açar. Bu da karın derisindeki sarkmayı daha da arttıran bir durumdur.

Karın germe ve liposuction kombinasyonu

Karın germe ameliyatı liposuction ameliyatına göre iyileşme ve bakım açısından biraz daha zahmet isteyen bir ameliyattır. Bu nedenle çoğu kişi liposuction işlemi ile karındaki problemin tümünü düzeltme isteğindedir. Çoğu zaman karın germe ile birlikte liposuction daha güzel bir görüntü sağlar. Her türlü karın sorununu çözmek plastik cerrahların görevidir. Bu nedenle derideki sarkmayı toparlamak için klasik liposuctiona alternatif bir takım liposuction yöntemleri geliştirilmiştir. Bunların karında da kullanımı söz konusu olmuştur. Bunlardan vaser liposuctionda ultrasonic dalgaların deriyi sıkılaştırıcı etkisi kullanılırken laser liposuctionda ise laser enerjisinin deriyi sıkılaştırıcı etkisi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin karın bölgesinde başarılı olabilmesi için bazı şartlar gerekir.

1- Deride çatlaklar olmamalıdır.

2- Deride incelme ve sarkma fazla olmamalıdır.

3- Karın kaslarında aşırı gevşeme olmamalıdır.

Karın derisi sarkan bir çok kadın, doğum yapmış kişilerdir. Erkekler ise 20 kilo üzerinde kilo vermiş ve kilo problemi ile uzun yıllardır uğraşan kişilerdir. Bu nedenle yukarıdaki şartlara sahip olan kişi sayısı oldukça azdır.

Şimdi karın germe ameliyatından iyi sonuç elde etmek için hangi şartlar sağlanmalı ve ameliyat sonrası neler yapılmalı bunları madde madde özetleyelim:

Karın germe ameliyatı kararını bir daha doğum yapmak niyetinde değilseniz alın. Karın germe sonrası yapılacak doğumun bir riski yoktur. Ancak karın derisi doğum ile tekrar bir genişlemeye maruz kalacağından daha önceki doğumlar kadar olmasa da yine karın estetiğinde bir miktar bozulma olur.

Karın germe ameliyatı olmadan önce boyunuza göre ideal olan sağlıklı kiloya düşün. Yağ dokusu azalan deriye şekil vermek her zaman daha kolaydır. Hali ile sonuç da daha iyi olur. Eğer kilo vermede sıkıntı çekiyorsanız en azından verebileceğiniz maksimum kiloyu vermeye çalışın.

Ameliyat öncesi sigara kullanımını kesmeye çalışın. Bol sıvı tüketin.

Ameliyat sonrası hemen yürüyün.

İlk günler sıvı ağırlıklı beslenin. Daha sonra protein ağırlıklı beslenin.

Size izin verildiği günden itibaren hergün duş alın. Terler iseniz tekrar duş alın.

Korsenizi bir ay daima giyin. Bir aydan sonra iki hafta daha gündüz giyin. Korsenizde gevşeme olursa bir küçük bedene geçin. Korsenizi de sık sık yıkayın.

Bir aydan sonra lenf drenajını atrttırmak amacıyla haftada 2 kez 20 seans lenfatik el masajı yapılması ödemin daha çabuk atılmasını sağlar.

Size önerilen iz tedavisini harfiyen uygulayın.

İlk 6 ay karın sporlarına ağırlık vermeyin. Çünkü dikilen yerde olacak gerilmeler iz bölgesinin iyileşmesini negatif etkileyebilir. Daha enli bir iz kalabilir.

Kontrollerinize düzenli gidin. İz bölgenizin iyi iyileşmesi için ekstra tedaviler yapılması gerekebilir.

Son olarak da ameliyat sonrası yasaklardan bahsetmek gerekirse; cinsel ilişki 3 hafta, ağır ev işi, cam silme vs, ağır sporlar 4 hafta yasak. İlk haftadan sonra yürüyüş yapılabilir. Denize girilecekse 1-2 ay güneşten çok iyi korunmalı, mümkünse bu sürede havuza ve sauna vs girmemeli. Bütün bu kurallara dikkat edilirse düz ve sıkı bir karın görünümüne kavuşmak mümkün olur.