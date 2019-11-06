Karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

06.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:35

TV100'de yer alan habere göre, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü model Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından Çağla Şıkel, Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

"ŞU AN İYİYİM"

Şıkel, "Merak eden arayan, mesaj gönderen herekese çok teşekkür ederim. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5. günümdeyim, çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler." notunu paylaştı.

"KANINDA MİKROP ORANI ÇOK YÜKSEK ÇIKTI"

Dün akşam ünlü mankenin sağlık durumu hakkında bilgi veren ablası Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.