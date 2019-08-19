Karı koca feci şekilde can verdi

Karı koca feci şekilde can verdi

Batman'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:33
Karı koca feci şekilde can verdi

Batman'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne giden Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise hastanede hayatını kaybetti. Sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu. - BATMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.