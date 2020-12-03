Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası
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Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası

03.12.2020 20:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:58
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, koronavirüsün tüm dokuları ve damarsal yapıları etkilediğini belirtti. Virüsün sadece akciğerle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Şekuri, "Kalp bu hastalıkta adeta hedef tahtası, virüs karşısında kırılgan bir organ. Virüs, kalp kasını besleyen damarları hedef alıyor ve iltihap oluşturuyor" dedi.

Tüm dünyadaki koronavirüs vaka sayılarındaki artışla salgının 2'nci 3'üncü dalgası yaşanırken; uzmanlar akciğerlerde oluşturduğu tahribatla yaşamı tehdit eden hastalığın kalp damarlarında pıhtılaşma ve tıkanmaya neden olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, virüsün sadece akciğerle sınırlı kalmayıp tüm dokuları ve damarsal yapıları etkileyebildiğini söyleyerek, kalbin bu hastalıkta adeta hedef tahtası, Kovid-19 virüsü karşısında kırılgan bir organ olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şekuri, "Kovid -19 enfeksiyonu sadece akciğeri hedef almıyor. Özellikle kalp kası, beyin ve bütün çevresel damarları hedef alıyor. Aynı zamanda kalp kasını besleyen damarları da hedef alıyor. Damarlarda iltihap oluşturuyor. Buna bağlı olarak damarlarda pıhtı oluşuyor bu pıhtı sonucunda da kalp krizi ve beyin felçleri oluşabilir. Aynı zamanda bu hastalarda spazm söz konusu olabilir. Kalp durması ve tehlikeli ritim problemleri meydana gelebilir" dedi.

Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası
Prof. Dr. Cevat Şekuri

"SADECE AKCİĞER DOKUSUNU TUTMUYOR"

Kovid- 19 enfeksiyonun kalbin kas dokusunu da etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Şekuri, "Bu durumda da kalp yetmezliği gerçekleşebiliyor. Kalp yetmezliği uzun yıllar hastaları ciddi problemlerle, nefes darlığıyla, kapak problemleriyle de karşı karşıya bırakabilir. Kovid-19 sadece akciğer dokusunu tutmuyor. Ritim problemlerinden dolayı hastalarda ani kayıplara sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Bazı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şekuri, "Bu dönemde özellikle koroner kalp hastalığı tanısı alanların, kalp yetmezliği olanların, diyabet ve hipertansiyon hastalarının, obezite hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Bu kişiler koronavirüse yakalandığında hastalıkları ciddi seyredebiliyor. Bu hastalarda özellikle bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık olduğu zaman mutlaka en yakın sağlık merkezine müracaat edilmelidir. Damar iltihabı bütün organları ilgilendiriyor dolayısıyla Covid-19 beyin felcine de sebep olabilir" dedi.

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