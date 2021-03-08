Kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Sokak ortasında pompalıyla yaralayıp kanlar içerisinde bıraktı
Ankara'da A.Ç. adındaki bir genç, dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı ağabeyiyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönen olay sonrası abisi tarafından sokak ortasında pompalıyla vurulan genç hastaneye kaldırılırken ağabey ise gözaltına alındı.
Dün akşam aat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta 2 kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç. evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bacağından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Olayın hemen ardından sokak ortasında yerde yatan yaralıyı iki kişinin taksiye bindirmeye çalışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde kanlar içinde yatan A.Ç.'yi iki kişi yerden kaldırıp taksiye bindirmeye çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı