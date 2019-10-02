Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı

02.10.2019 23:20

Aydın'da gece iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kardeşlerden biri bacağından vurulurken diğer kardeş ise kaçtı. Bacağından vurulan kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kardeşin peşinde düştü.

KARDEŞİNİ AYAKLARINDAN VURDU

Gece mahalleyi ayağa kaldıran olay Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Saat 22: 30 sıralarında İsmail B. ile kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.'yi ayaklarından vurdu.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, suç aleti silahla birlikte firara eden diğer kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA