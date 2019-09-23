Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

23.09.2019 20:42

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö'nün eşi Hava Ö, kızları Seda Ö. (19), Ebru Ö. (22) ve Semanur Ö. de dahil oldu.

Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö, ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zanlılardan Mustafa Ö'nün eşi Hava Ö. ve kızları Semanur Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan Ebru Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Seda Ö, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ebru Ö, mahkemedeki ifadesinde, amcasının kardeşi Seda Ö'ye sopayla vurduğunu öne sürerek yere düşen kardeşini savunmak için bıçağı rastgele savurduğunu ve öldürmek kastı olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA