Kardeşini Kurtarmak İçin Hayatını Feda Etti

Siirt'te yaşayan 17 yaşındaki Nursel Gülcan, lösemi hastası kardeşine ilik nakli için girdiği ameliyatta yaşamını yitirdi.

Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Nursel Gülcan (17), 4 yıldır lösemi ile mücadele eden, 5 aydır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören kardeşi Muhammed Şefik Gülcan'a (12) ilik desteğinde bulunmak istedi.

Yapılan incelemede iki kardeşten alınan örneklerin ilik nakli için uygun olduğu tespit edildi. Gülcan, kardeşine ilik vermek için girdiği ameliyatta tansiyon yüksekliği ve yüksek ateşe bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Gülcan'ın cenazesi Siirt'teki Yeni Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Gülcan'ın amcası Celil Oğuz, yaptığı açıklamada, yeğeninin ameliyata girmeden önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirterek, "Ateşi 45 dereceye kadar çıkıyor. 45 dereceden sonra müdahale etmeye çalışıyorlar ve kalp krizi geçiriyor, vefat ediyor. İlik naklinin 45 dakika sürmesi gerekirken 3 saate kadar çıkmaması üzerine şüphelenmiştik. Bu durum nasıl ölümle sonuçlandı? Hayretler içerisindeyiz." diye konuştu.

"Kızımız kardeşi için can verdi"

Gülcan'ın yeşil gözleriyle hep gülen bir kız olduğunu anlatan Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kızımız kardeşi için can verdi. Nakil gerçekleşmiş ama kızımız da vefat etti. Kardeşi de hala İstanbul'da yoğun bakımda. Ablasının vefat ettiğinden haberi yok. Allah'ın takdiri ama bir ihmal de varsa hesabı sorulmalı."

Gülcan'ın dayısı Abdulhamit Oğuz da yeğeninin kardeşi için karnesini görmeden İstanbul'a gittiğini aktardı.

Oğuz, "İki defa kalbi durmuş, kalp masajıyla onu hayata döndürdüler. Üçüncü defa kalbi durduğunda vefat etti. Kardeşine fedakarlık yaptı. İlik alındı. Bir, iki aya kadar sonucu belli olur." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA