"Ders Çalış" Diyen Annesini Boğazından Bıçaklayan ve Araya Giren Tıp Öğrencisi Kardeşini Öldüren Gencin İfadesi Ortaya Çıktı

Tokat'ta tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçaklayıp yaralayan, tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa'yı ise (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdüren üniversite öğrencisi Hasan (22), ders çalışması yönünde küçük yaştan beri baskı gördüğünü belirterek, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

KARDEŞİNİ KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Cumartesi gecesi Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'ndaki dairede oturan Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Diğer odada ders çalışırken bağrışmalar üzerine mutfağa gelen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

BASKI VE KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Olaydan sonra gözaltın alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan Atılır'ın, cinayeti kıskançlık ve aile baskısı yüzünden işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

Hasan Atılır, emniyet ve mahkemedeki ifadesinde küçük yaşlardan itibaren ders çalışması konusunda ailesinden baskı gördüğünü belirterek, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ders çalışmam noktasında her zaman baskı yapıyordu. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Olay günü babam evde yoktu. Babam annemi arayarak ders çalışmamı söylemiş. Annem de gelip, 'Baban aradı ders çalışacakmışsın' dedi. Olay da bundan sonra oldu. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" sözlerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA