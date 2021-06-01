Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, yurt dışında büyükbaş hisse bedeli için 595 TL, küçükbaş için 695 TL ve yurt içinde ise 1250 TL kurban bağışı bedeli ile 17 ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, yurt dışında büyükbaş hisse bedeli için 595 TL, küçükbaş için 695 TL ve yurt içinde ise 1250 TL kurban bağışı bedeli ile 17 ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverleri vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar ile bu bayramda da farklı coğrafyalardaki insanlara yardım etmeye davet eden dernek, yurt dışında büyükbaş hisse bedeli için 595 TL, küçükbaş için 695 TL ve yurt içinde ise 1250 TL kurban bağışı bedeli ile 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği AR-GE ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, 2020 yılında 12 ülke ve 93 bölge olmak üzere 37 bin 663 vacip kurban bağışı ile 1 milyon 684 bin kişiye kurban eti dağıttıklarını belirtti. Erkoca, "Geçtiğimiz yılki rakamların üzerine çıkarak bağışçıların destekleri ile daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında büyükbaş için 595 TL, küçükbaş için 695 TL ve yurt içinde ise 1250 TL kurban bağışı bedeli ile 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgeye ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler yardımlarla ilgili www.kardeseli.org.tr/tr adresinden ve 444 44 46 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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