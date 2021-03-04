Kardeş Eli Derneği, İdlib'de 1001 çocuğa yardım kolisi dağıttı

Kardeş Eli Derneği, İdlib'de ihtiyaç sahibi 1001 çocuğa yardım kolisi ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır hiçbir ihtiyacını karşılayamayan halka, çocuğuna süt içiremeyen annelere, karnı aç olan bebeklere yardımlarla destek olundu.

Dernek, 1001 çocuğa, mont, bot, bere, atkı, eldiven, oyuncak kolisi ve 2 ton süt dağıttı.

Yardım tırlarında yer alan, 30 ton kömür ve 150 soba, 2 ton temizlik deterjanı, 500 gıda kolisi, 1001 adet yetişkine ve çocuğa tırnak makası, 84 bin hijyen pedi, 2 bin sabun, 3 bin diş macunu seti, 4 bin 500 yetişkin giysisi ve 500 battaniye de ihtiyaç sahiplerine verildi.

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı yaptığı açıklamada, İdlib'deki durumun herkesi derinden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dağıtılan yardımlar karşısında çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüğümüzde buraya daha sık gelerek bu sevinci çocuklarımıza

daha sık yaşatmayı isteriz. Ayrıca, gelecek korkusuyla yaşayan masum kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü görmek gece gündüz çalışan gönüllü kardeşlerimizin bütün yorgunluğunu unutturdu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç