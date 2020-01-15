: Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

15.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:50

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 yaşındaki ikizlerden biri hayatını kaybederken, diğer 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tekstil atölyesinde çalışan anne Pervin ve baba Hüsamettin Kesikbaş evdeki kömür sobasını yakarak 4-12 vardiyasına gitmek için evlerinden çıktı. İşe giden anne ve baba bir süre sonra kızlarını telefon ile arayarak kontrol etmek istedi. Ancak 3 kız kardeş anne ve babalarının aramalarını cevapsız bırakınca anne ve baba yakınlarını arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailenin bir yakını anne ve babasından gelen telefon üzerine eve gittiklerinden 12 yaşındaki ikizler Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena'yı evde hareketsiz yatarken buldu. Aile yakını bunun üzerine 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile kız kardeşler Servergazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen ikiz kardeşlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybederken, diğer kardeşler ise yoğun bakıma alındı.

"SUDE VE SENA'NIN DA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Ailenin yakınlarından Adil Uygan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zehirlenmenin sobadan sızan gazdan kaynaklı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Saat 18.45 civarında annesi çocuklarına ulaşamayınca halasını aramış. Annem evin kapısını açtığında ikizleri yerde, diğer küçük kızımızı da koltukta baygın halde bulmuş. Hemen komşulardan yardım istemişler. İkizlerden Seda zehirlenme sonucu vefat etmiştir. Sude ve Sena'nın da hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.

Perişan halde olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini dile getiren Uygan, "İkizlerden birisini kaybettik. Diğerlerinin durumu ağır. Hastaneden haber bekliyoruz. Anne çocuklarını görmek istiyor. Bugün hasta olduğu için annesi okula göndermemiş. Baba bugün saat 16.00'dan sonra çalışmaya gitmiş. Olay da ondan sonra olmuş." diye konuştu.

"DUVARDAKİ RESİM GÖRENLERİN YÜREĞİNİ SIZLATTI"

Olayın ardından bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, evde özel cihazlar ile gaz ölçümleri yapıldı ve karbonmonoksit gazının sızdığı soba incelendi.

Facianın yaşandığı evde, en küçük kardeş Sena Kesikbaş'ın pastel boya ile çizdiği ve duvara astığı resim ise görenlerin yüreğini sızlattı. Küçük Sena'nın 'Ailemiz' ismini verdiği resimde ablalarını, anne ve babası ile kendisini el ele çizdiği görülürken, kardeşlerin mutluluğu ise yaşanan soba faciası ile yarıda kaldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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