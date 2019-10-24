Motosikletli sürücü, Örümcek Adam kıyafetiyle yolculuk yaptı

24.10.2019 19:03

Antalya'da Örümcek Adam kostümüyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Örümcek adam kostümü giyen adamın o halleri diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MOTORUN ÜZERİNDE ÖRÜMCEK ADAM HAREKETİNİ YAPTI

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün Örümcek Adam kostümü görenlerin hem ilgisini çekti hem de gülümsetti. Diğer sürücüler motosiklet üzerindeki sürücünün o halini cep telefonuyla kaydetti. Örümcek Adam filmindeki karakteri canlandırarak eliyle ağ attı, motoru ayakta kullandı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü Antalya istikametine doğru gitti.

Kaynak: İHA