Sakarya'da Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi göreve başladı
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Sakarya'da Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi göreve başladı

Sakarya'da Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma timi görevlerine başladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma timi görevlerine başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak özellikle boğulma ve kayıp vakaları olmak üzere su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak olan DEGAK-18 Özel Timi, Karasu ilçesinde görev yapmaya başladı. Sahil Güvenlik SAGET-31 Bot Komutan Vekili Umurcan Yılmaz ve DEGAK-18 Komutan Vekili Halil Atalay, Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. DEGAK-18 Özel Timi'nin 2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle SAGET-31 Komutanlığı bünyesinde kurulan, kıyı şeridindeki sığ sularda meydana gelebilecek deniz kazaları ve boğulma olayları başta olmak üzere, su altı ve su üstü arama kurtarma görevinde 6 kişilik ekibin yer alacağı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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