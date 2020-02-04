Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı

04.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:42

Çin medyası, karantina altındaki koronavirüs hastanesinden, bir hemşire ve kızının yaşadığı dramı paylaştı.

ANNESİYLE ARASINA MESAFE KOYARAK GÖRÜŞTÜ

Henan bölgesinde çok sayıda koronavirüs hastasının gözetim altında tutulduğu hastaneden bir hemşire, kızıyla hastanenin önünde buluştu. Küçük kız, virüs tedbirleri gereğince maske ve bone giyinerek, annesiyle arasına mesafe koyarak görüştü. O anlar kameralara yansıdı.

BİRBİRLERİNE 'UZAKTAN' SARILDILAR

Kız, annesine onu çok özlediğini belirtirken göz yaşlarını tutamadı. Hemşire anne ise, "Annen canavarlarla savaşıyor. Virüs alt edildiğinde eve döneceğim" dedi. Anne ve kız, birbirlerine 'uzaktan' sarıldı.

Kız, annesine getirdiği sefer tasındaki yemeği yere bıraktı. Annesi de yemeği teslim alarak hastaneye geri döndü.