Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan hastanede bir hemşirenin, kızıyla yaşadığı dram kameralara yansıdı. Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı, o anlarda küçük kız göz yaşlarını tutamadı.
Çin medyası, karantina altındaki koronavirüs hastanesinden, bir hemşire ve kızının yaşadığı dramı paylaştı.
ANNESİYLE ARASINA MESAFE KOYARAK GÖRÜŞTÜ
Henan bölgesinde çok sayıda koronavirüs hastasının gözetim altında tutulduğu hastaneden bir hemşire, kızıyla hastanenin önünde buluştu. Küçük kız, virüs tedbirleri gereğince maske ve bone giyinerek, annesiyle arasına mesafe koyarak görüştü. O anlar kameralara yansıdı.
BİRBİRLERİNE 'UZAKTAN' SARILDILAR
Kız, annesine onu çok özlediğini belirtirken göz yaşlarını tutamadı. Hemşire anne ise, "Annen canavarlarla savaşıyor. Virüs alt edildiğinde eve döneceğim" dedi. Anne ve kız, birbirlerine 'uzaktan' sarıldı.
Kız, annesine getirdiği sefer tasındaki yemeği yere bıraktı. Annesi de yemeği teslim alarak hastaneye geri döndü.