Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
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Ebru Polat, Instagram, Magazin

Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat, dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.

26.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:36
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkmıyor. Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte evine kapanan Polat sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

"DELİRMEYE BAŞLADIK; ÖYLEYSE DANS"

Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.

Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

Haberin Videosu:

Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

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