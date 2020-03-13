Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi - Haber
İtalya, Güncel

Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan İtalya'nın Napoli şehrinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, insanların balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

13.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:29
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde insan yaşamını yitirdi. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsün Çin'den sonra en çok can aldığı İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1016'ya yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise yayınlanan kararnameyle ülkenin karantina altına alındığını duyurdu.

İNSANLAR BALKONLARDAN ŞARKILAR SÖYLÜYOR

Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'nın Napoli kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı. Napoli ve çevresinde koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan karşılıklı şarkı söyledi. Futbol maçlarında söyledikleri şarkıyı karantina günlerine uyarlayan Napoli halkı, 'Evde kalacağız. İnsanlar asla pes etmeyecek, hadi Napoli'ye gel' diyerek ritim tuttu.

HALK SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR

Öte yandan, İtalya'da hafta başında sosyal medya üzerinde başlayan ve hükümetin de destek verdiği "Ben evde kalıyorum" kampanyasıyla halk evden çıkmıyor ve sosyal medya üzerinden haberleşiyor. Ülkede, çoğu iş yeri çalışanlarıyla evden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurarken, üniversite hocalarının da derslerini telekonferans yöntemiyle yaptıkları öğrenildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Haberin Videosu:

İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:36:48. #1.14#