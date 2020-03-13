Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan İtalya'nın Napoli şehrinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, insanların balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde insan yaşamını yitirdi. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsün Çin'den sonra en çok can aldığı İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1016'ya yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise yayınlanan kararnameyle ülkenin karantina altına alındığını duyurdu.

İNSANLAR BALKONLARDAN ŞARKILAR SÖYLÜYOR

Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'nın Napoli kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı. Napoli ve çevresinde koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan karşılıklı şarkı söyledi. Futbol maçlarında söyledikleri şarkıyı karantina günlerine uyarlayan Napoli halkı, 'Evde kalacağız. İnsanlar asla pes etmeyecek, hadi Napoli'ye gel' diyerek ritim tuttu.

HALK SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR

Öte yandan, İtalya'da hafta başında sosyal medya üzerinde başlayan ve hükümetin de destek verdiği "Ben evde kalıyorum" kampanyasıyla halk evden çıkmıyor ve sosyal medya üzerinden haberleşiyor. Ülkede, çoğu iş yeri çalışanlarıyla evden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurarken, üniversite hocalarının da derslerini telekonferans yöntemiyle yaptıkları öğrenildi.