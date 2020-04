Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Salgın nedeniyle evinde olan geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla alakalı söylediği sözlerden dolayı gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir takmadığını söylediği sütyenleriyle düet yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak isteyen şarkıcı Aynur Aydın, kendisini eve kapattı. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yaptığı için tepki çeken şarkıcı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜTYENLERİYLE DÜET YAPTI

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aydın, Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Bu konu hakkında yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki çeken Aydın, bu kez de sütyenlerini sıra dizen şarkıcı, Adele'in 'Someone like you' şarksını seslendirirken sütyenlerine de mikrofon uzattı. Şarkıcı bu hallerini "Karantinada 33. gün" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.