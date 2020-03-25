Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
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Esenyurt, İstanbul, Sağlık, Yaşam, Güncel

Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer evlerde kalınması çağrısı yaparken akıllı telefonlar üzerinden yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz ilçelerinde oturanlar evlerinde kalmadı.

25.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:58
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı en önemli silah sosyal izolasyon bir nevi kendimizi eve kapatmak. Uzmanlar da kendimizi eve kapatarak salgının yayılmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan bu çağrıya İstanbul'da hangi ilçede yaşayanlar uydu, hangileri uymadı akıllı telefonlar kullanılarak yapılan araştırma bunu gözler önüne serdi.

1 MİLYON İSTANBULLU BİR HAFTA İZLENDİ

Veloxity isimli şirket, İstanbul'da 1 milyon insanın akıllı telefonlarındaki dolaşım verilerini analiz etti ve İstanbul'un dolaşım haritasını çıkardı. Şirket bu verileri 17-24 Mart süresince bir hafta boyunca topladı.

EN FAZLA VE EN AZ EVDE KALAN SEMTLER

Araştırmaya göre; 17 Mart'tan başlayarak 7 gün boyunca en fazla evde kalan İstanbul semtleri; Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu. En az evde kalan İstanbul semtleri ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz oldu.

Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı

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İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı

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Haber Yorumları (1)
FAKİR: Sayın bakanımız diyor ki; Herkes kendi Ohalini ilan etsin. . . Ben kendi ohalimi ilan ettim, patronum etmedi ya gelirsin ya da çıkış dedi. Ne yapalım Şİmdi ? En çok evde vakit geçiren ilçeler Gelir seviyesi yüksek olan ilçeler onların geçim ile bir derdi yok çünkü bizde öyle olsaydık bizde evimizde yatar yuvarlanırdık.
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