Karantina altındaki vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor Karantina altındaki vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor Umreden gelen ve koronavirüsü sebebiyle 14 gün gözlem altında tutulacak olan vatandaşların yakınlarının Konya'da yurt çevresindeki bekleyişi devam ediyor.

Karantina altındaki vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor

KONYA - Umreden gelen ve koronavirüsü sebebiyle 14 gün gözlem altında tutulacak olan vatandaşların yakınlarının Konya'da yurt çevresindeki bekleyişi devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan'dan umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri yer ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtlarını vatandaşların gözlem süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirdi. Yurtların hazırlanması sonrası dün sabahtan itibaren umreden dönen vatandaşların bulunduğu 10'dan fazla uçak Konya Havaalanına iniş yaptı. Vatandaşlar, burada hazır bekleyen otobüslere alındı. Otobüsler polis ekipleri eşliğinde, vatandaşların 14 günlük gözlem sürecini geçirecekleri öğrenci yurtlarına geldi. Vatandaşlar burada alınan tedbirler arasında yurtlara yerleştirildi. Yurtların çevresinde polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri de devam ediyor.

Torunlarına eşya getirdi

Umreden dönüşte yurda yerleştirilen evlatlarına eşya getiren Durmuş Ali Ezer (57), "İçeride benim umreden evlatlar var. Oğlum, kızım, gelinim, iki tane de torunum var. Biri 1 yaşında, diğeri 17 yaşında. Umreye giden bütün Müslüman kardeşlerimin ilk önce Allah kabul etsin. Büyük bir imtihandan geçtik. 14 gün sabredeceğiz. Bence bu Sağlık Bakanlığının yaptığı doğru bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde her tarafa yayılmaması için, virüsün buraya gelmemesi için önlem alınmıştır. Allah razı olsun bakanlardan, ilgilenenlerden, yakınlardan, uzaktan. Torunlarımın ihtiyaçları vardı. O ihtiyaçlarını tel boyundan polisler yardımcı oldu" dedi.

İçeride anne ve babası karantinada olan Abdullah Bilir de, "Dün umreden geldiler, buraya yerleştirdiler. Tedbir amaçlı olduğunu düşündüğümüzden bizde tabii iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de biz ailemize eşya vermeye geldik. İstedikleri eşyalar vardı. Haliyle sıcak bir yerden soğuk bir yere geldiler şu an. Biraz tedbirsiz oldukları için eşya getirdik. Eşyaları teslim etmek için geldik açıkçası" şeklinde konuştu.

"Biz de evde gereken tedbirleri almıştık"

Karantina kararının doğru olduğunu söyleyen Bilir, "Gereken hijyen içeride de gösteriliyorsa, temizlik gösteriliyorsa, ölçümleri, ateşleri, hastalıkları kontrol altında tutuluyorsa iyi bir şey. Yoksa 1 haftadır bizde kendimizde hazırlığımızı yapmıştık. Kalacakları odaları temizlemiştik. Kimseyle görüştürmeme niyetindeydik. Zaten Diyanet öyle açıklama yapmıştı. O doğrultuda bizde evde gereken tedbirleri almıştık ama devlet böyle uygun gördüğü için bizde hani saygıyla karşıladık" ifadelerini kullandı.

Umreden dönen vatandaşlar için hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alınacak.

Kaynak: İHA