: Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar TikTok ile iletişim kuruyor

05.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:45

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 467 kişi hayatını kaybetti. Pekin yönetimi ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alırken, bazı şehirleri de karantina altına aldı. İlk olarak virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınırken, daha sonra Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Karantinaya alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirler arası yollar beton bloklarla kapatılıyor.

TİKTOK İLE İLETİŞİM KURUYORLAR

Ölümcül koronavirüsü nedeniyle karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok uygulaması üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Karantinaya alınan kentte vatandaşlar, TikTok üzerinden çektikleri dans videoları ile birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar.

VATANDAŞLAR PENCERELERDEN BİRBİRLERİNE SESLENİYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde, Vuhan'da yaşayan vatandaşların pencerelerden "Dayan, savaşmaya devam et" şeklinde birbirlerine seslendiği görülüyor.

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