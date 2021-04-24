Karanfil dünya veteriner hekimleri gününü kutladı

Dünya Veteriner Hekimler günü dolayısıyla açıklama yayınlayan Düzce veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil Dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisinde veteriner hekimlerin özverisine yer vererek, meslektaşlarının gününü kutladı.

Dünya Veteriner Hekimler günü dolayısıyla açıklama yayınlayan Düzce veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil Dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisinde veteriner hekimlerin özverisine yer vererek, meslektaşlarının gününü kutladı.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE) girişimleri sonucunda her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanıyor. 2021 yılının teması ise "Veteriner Hekimlerin Covıd-19 Krizine Yanıtı" olarak belirlendi.

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'de bir basın açıklaması yayınlayarak, hem pandemi dönemini değerlendirdi hem de meslektaşlarının Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutladı. Şerif Ali Karanfil yayınladığı mesajında; "Altı kıtada sayıları 500 bini, Türkiye'de 40 bini geçen veteriner hekim tarafından 21'inci kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, merkezinde yer aldıkları COVID-19 ve diğer tek sağlık süreçleri veteriner hekimler için gurur ve mutluluk kaynağı oldu" dedi.

"İnsan sağlığı ve refahı veteriner hekimsiz olmaz"

Şerif Ali Karanfil basın açıklamasında Veternier hekimlerin insan sağlığı içinde olmazsa olmaz olduğunu belirterek; "Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; Tek sağlık konseptinin en önemli değerlerinden birisi de Veteriner Hekimleridir. Covid-19 pandemisi bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir.Covid-21,22,23, ler olmasın diyorsak Veteriner Hekimleri iyi dinlemeli ve anlamalıyız. Covid-19 sürecinde çeşitli ülkelerdeki Veteriner Hekimler; İnsan sağlığı korumaya yönelik malzeme tedariğinde yardımcı olmuşlar, İnsanlar için COVID-19 test kitlerini geliştirmiş, Virüsün patojenitesi, rezervuarları, izolasyonu ve bulaşmada hayvanların rollerini araştırmalara dahil olmuş, Pandemi sürecinde virüsün seyrini izlemek ve gidişatı iyileştirme çalışmaların resmi otoritelerle beraber çalışmış, COVID-19'a karşı aşı çalışmalarında en ön saflarda yer almışlardır. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Dr. Lothar Wıeler, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. George Gao, Covid aşısı geliştiren Astra Zeneca'nın CEO'su Dr. pascal sorıot, Biontech ile Covid aşısı üreten Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, Faz-3 aşamasındaki yerli aşıyı geliştiren Prof.Dr. Aykut Özdarendeli, Faz-1 aşamasındaki yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Osman Erganiş veteriner hekimdir" ifadelerini kullandı.

"Veteriner hekimler hem aşı bulmada hemde aşılamada yoğun çalıştılar"

Covid-19 sürecinde veteriner hekimlerin yoğuın çalışma sergilediğini belirten Şerif Ali Karanfil; "Covid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler, mücadele kapsamında sahada olup ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir" dedi.

Şerif Ali Karanfil açıklamasını; "Beklentimiz gayretlerimizin, fedakarlıklarımızın, çalışmalarımızın ve başarılarımızın takdir edilmesinden başka bir şey değildir. Stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; hakettiği değerlere ulaştığı yıllar ümidiyle tüm veteriner hekimlere gayretleri için teşekkür ederken, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum" ifadeleri ile bitirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı