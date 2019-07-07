Karamürsel'de "Yaza Merhaba" programı

Karamürsel ilçesinde, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD), Karamürsel Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesince "Yaza Merhaba" programı düzenlendi.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamürsel Sualtı Sporları Derneği Kulübü'nün önünde düzenlenen programda konuşan KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, "Nice yaza merhaba eğlencelerinde beraber olmak ve buluşmak ümidiyle güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Karamürsel'in yerli sanatçılarından Halil Kuğu ve Ömer Gündüz sahne aldı.

Etkinliğe katılan çocuklar da pamuk şekeri, yüz boyama ve çeşitli sürprizlerle doyasıya eğlendi.

Programa, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Müdürü Kenan Mintaş, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA