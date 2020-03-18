Karamürsel'de çatı yangını Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Pazarköy Mahallesi'nde Nihat E'ye ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Kaynak: AA