Karamollaoğlu'ndan ABD'ye tepki: Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım tarihe geçmiş kara bir lekedir

30.10.2019 23:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı iddialarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ABD'nin Amerika yerlilerine uyguladığı soykırımın dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir leke olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Kızılderililere uygulanan soykırım yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylem silsilesidir." dedi.

"ABD,MİLYONLARCA AFRİKALIYI KÖLELEŞTİRDİ"

Karamollaoğlu, "ABD bu katliamlarla da yetinmemiş milyonlarca Afrikalıyı köleleştirmiştir. Bugün bile ABD'de Afrika kökenli insanlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte hatta ara ara polis tarafından hunharca katledilmektedir." dedi.

"KARARI GÜLÜNÇ BULUYOR, ŞİDDETLE KINIYORUM"

ABD'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Karamollaoğlu, "Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç buluyor, bu kararı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

TASARI TRUMP'A GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak. ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

TASARI 11 NİSAN'DA SUNULMUŞTU

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni Soykırımı'na" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ivme kazanan karar tasarısına 140 Temsilciler Meclisi üyesi destek veriyor. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz'un hazırladığı benzer bir karar tasarısı da Senato'da destek bulmaya başladı. 120 sayılı Senato tasarısı halen 18 senatörün desteğine sahip.