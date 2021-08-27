Karaman Valisi Işık, Kılbasan köyünü ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Kılbasan köyünü ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Kılbasan köyünü ziyaret etti.

Işık, ilk olarak Kılbasan Kur'an Kursu'nun açılış programına katıldı. Kursun yapımında emeği geçen hayırseverler ve yakınlarına teşekkür eden Işık, "Bu güzel hizmetin Kılbasan köyümüze kazandırılmasında emeği geçen vatandaşlara ve kurumlarımıza teşekkür ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in yaptığı duanın ardından Vali Işık ve beraberindekiler, Kılbasan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Vali Işık, daha sonra köy yakınında bulunan mevsimlik işçileri ziyaret etti.

Işık, ziyaretleri esnasında halat çekme yarışı yapan çocukların yarışmasına katılarak sevinçlerine ortak oldu. Vali Işık, daha sonra mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelerek işçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal