Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
Karaman'da, bir kişi otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Şüpheli ve otomobilin sürücüsü bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam ederken, gece bekçileri ve polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'da bir kişi, otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü. Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte 42 N 2242 plakalı otomobile binerek alkol almaya başladı.
BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M, arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun bıçakla boğazını kesti. Bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, gece bekçileri ve polis ekibinin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Araç sürücüsü S.A., aracı bırakarak kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M, araçla birlikte Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı hemen gözaltına aldı.
BOĞAZI KESİLEN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Olay nedeniyle cadde güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Topuzoğlu'nun cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Haber Videosu: Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü