KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Haber
Azerbaycan, Karaman, Polis, Güncel

KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladıKARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı.

08.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:07
KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A., sokakta boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Berkay Şahin İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: KARAMAN Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:18:15. #1.14#