KARAMAN Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı
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KARAMAN Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı

Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldıKARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

06.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:36

Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı

KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Otomobil, devrilen ağacın üzerinde kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Tarım işçisi Yakup Tağman (27) yönetimindeki 33 SY 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, otomobil de ağacın üzerinde kaldı. Kazada sürücü Tağman ve yanındaki Enes Tağman (15) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Tağman, köylülerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Tağman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KARAMAN Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı

Kaynak: DHA

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