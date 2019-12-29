Karaman'ın üç ilçesinde okullara kar tatili
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Karaman'ın üç ilçesinde okullara kar tatili

Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

29.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:44
Karaman'ın üç ilçesinde okullara kar tatili

'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.


Alınan bilgiye göre, , ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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