Karaman'da Yunus Emre ve Türkçe Yılı çalışmaları
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Karaman'da Yunus Emre ve Türkçe Yılı çalışmaları

Karaman'da Yunus Emre ve Türkçe Yılı çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman Belediyesi 2021 yılının, Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak belirlenmesiyle birlikte şehrin farklı bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Karaman Belediyesi 2021 yılının, Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak belirlenmesiyle birlikte şehrin farklı bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Ocak ayı itibariyle UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre Yılı olarak tescillenmesinin ardından Karaman Belediyesi'nce yapılan çalışmalarda, şehir genelinde billboardlarda, LED boardlarda ve otobüs duraklarında tanıtıcı görseller uygulandı. Belediye otobüslerinde cephe giydirme çalışmaları yapılırken, belediyeye ait şehrin farklı bölgelerinde bulunan tanıtım merkezlerinde, alt ve üst geçitlerde ve şehir girişlerinde Yunus Emre temalı görseller uygulandı. Yine giden evraklarda kullanılmak üzere üstünde Yunus Emre figürü bulunan posta pulu bastırıldı.

Yıl boyunca tanıtım çalışmalarının devam edeceğini kaydeden yetkililer, kültür yayınlarından çıkacak olan iki adet kitap basımının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. - KARAMAN

Karaman'da Yunus Emre ve Türkçe Yılı çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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