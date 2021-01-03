Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
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Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın

03.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:53

Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın Karaman'da özel yatılı bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanelere kaldırıldı Karaman'da özel yatılı bakım merkezinde zihinsel engellilerin kaldığı katta çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın

Karaman'da özel yatılı bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanelere kaldırıldı

KARAMAN - Karaman'da özel yatılı bakım merkezinde zihinsel engellilerin kaldığı katta çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyünde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bakım merkezinin zihinsel engellilerin kaldığı katta yatakhane kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bakım merkezi çalışanları yatakhanede kalanları tahliye etti. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen personel ile birlikte 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Merkezin yöneticisi Abdulkadir Ötgün yaptığı açıklamada; kurumda 80, yangının çıktığı binada ise 27 kişinin kaldığını söyledi. Abdulkadir Ötgün, "Sabah 7.30 civarında gelen habere göre bir anda zihinsel engellilerin kaldığı katta yangın çıktığı belirlendi. Orada 27 engellimiz kalıyordu. Hepsini kısa sürede tahliye ettik. Şuanda sadece maddi hasar oluştu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Dumandan etkilenen hastalarımız var. Onlarında acil bir durumları yok. Yangının elektrik kontağından çıktı. Görevlilerimiz yangını fark ederek müdahale ediyorlar. Ancak elektrik kontağı olduğu için ne kadarda müdahale etseniz fayda sağlamamış. Yangın baştaki odada çıkmış son odaya kadar varmış. Dumandan etkilenenleri hemen çıkarmışlar. Tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerimiz gelmişler. Şuanda hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Yangınınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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