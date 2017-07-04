Karaman'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Karaman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet, Yeşilada Mahallesi Mut Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Bilgin'e çarptı.



Kazada, Bilgin yaralandı, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.



Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Kılbasan yolunda kaza



Karaman-Kılbasan karayolunda meydana gelen kazada ise İbrahim Taşbaş yönetimindeki 42 BL 121 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Şimşir idaresindeki 70 DZ 991 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücülerden Taşbaş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Şimşir yaralandı.



Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.