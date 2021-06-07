Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Olay, akşam saat 21.50 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 1082 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A ile E.K (23), isimli kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, belinden çıkardığı tabanca ile E.K'ye 6 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden birisinin omuz diğerinin de bacağına isabet etmesi üzerine yaralanan E.K, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılan sokak içerisinde olay yeri inceleme ekibi boş kovan çalışması yaptı.

Olaydan sonra otomobille kaçan E.A ise ekipler tarafından kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı