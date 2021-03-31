Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı Karaman'da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

KARAMAN - Karaman'da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yanan otomobil, yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil seyir halinde iken bir anda motor kısmından alev aldı. Otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü ise aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederken, olay yerine gelen polis ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlenirken, maddi hasar oluşan otomobilse çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Nihat Özdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 23:26:48. #1.16#
title