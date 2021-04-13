Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı Karaman'da park halindeki bir otomobil motor kısmından alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki bir otomobil motor kısmından alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 VKJ 21 plakalı Volvo marka otomobil, park halindeyken biranda motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede üzerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekibi de yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI