Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, Kasım Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet, Tapduk Emre Mahallesi Mumlu Kavşağında çarpıştı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kasım Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet, Tapduk Emre Mahallesi Mumlu Kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlk tedavisi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan yaralı Şekerci, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:47:30. #1.16#

title