Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, Kasım Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet, Tapduk Emre Mahallesi Mumlu Kavşağında çarpıştı.