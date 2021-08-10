Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, Kasım Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet, Tapduk Emre Mahallesi Mumlu Kavşağında çarpıştı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, Kasım Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet, Tapduk Emre Mahallesi Mumlu Kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İlk tedavisi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan yaralı Şekerci, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin