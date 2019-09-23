Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

23.09.2019 21:50

Karaman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI

Abdullah Yıldırımer idaresindeki 70 M 0192 plakalı yolcu minibüsü, Başakşehir Mahallesi 2081 Sokak'ta tarım işçilerini taşıyan Yusuf Büyüktuna yönetimindeki 70 DE 856 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan yolcu minibüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesine girdi.

Kazada, sürücüler ile minibüslerde bulunan 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA