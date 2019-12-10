Karaman'da hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 kişi tutuklandı
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Karaman'da hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 kişi tutuklandı

Karaman'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadı 4 kişi tutuklandı.

10.12.2019 01:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:38
Karaman'da hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 kişi tutuklandı

'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadı 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde merkeze bağlı köylerde bağ evleri ve sulama kuyularında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Köyleri sıkı takibe alan jandarma, köyü yakınlarında bulunan bir bağ evinde S.K. (36), H.Y. (30), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.


Zanlıların, merkeze bağlı Hamidiye, Osmaniye, Kılbasan, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerinde toplam 21 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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