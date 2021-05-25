Karaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi Kılbasan köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali K. yönetimindeki 70 AAE 422 plakalı Renault marka otomobil ile Hüseyin U. idaresindeki 70 CKY 69 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 70 AAE 422 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ali K, ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.G.K. ve K.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardında kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı