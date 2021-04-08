Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı
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Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada savrulan otomobillerden birisi kaldırımdaki beton dubaların üzerinde askıda kaldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 06 FJ 407 plakalı Peugeot marka otomobil ile E.U. idaresindeki 45 YB 3641 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde kaldırıma savrulurken U.Y. idaresindeki araç ise beton dubanın üzerinde asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.U., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından, her iki araçta çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı
Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı
Karaman'da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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