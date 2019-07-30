Karaman'da belediyenin mezarlık düzenleme çalışmaları

Karaman Belediyesi, Kazalpa Mezarlığı içerisinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, Karaman'a en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların kabirleri rahat ziyaret edebilmesi için mezarlıkların bakımlı ve temiz olmasına önem gösterdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ölüsüne saygısı olmayanın, dirisine saygısı olmayacağı düşüncesinden hareketle, Şehir mezarlığı, Siyahser Mezarlığı, Çeltek Mezarlığı, Tekstil Mezarlığı'nda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz ihtiyaca göre mevsimlik çiçek, süs bitkisi ve fidan dikimi, mezarlıkların yabancı otlardan temizlenmesi, mezarlık alanı içerisindeki yolların düzenlenmesi, mezar kazımı, mezarlık bilgi sistemi, şehitliğin temizliği ve bakımı gibi birçok faaliyette bulunuyor. Taziye çadırı kurulması ve cenaze nakil işlemlerinde de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz."

Kaynak: AA