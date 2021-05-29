Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu
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Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu.

Karaman'da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, merkeze bağlı Elmadağı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) bahçede çalıştığı sırada bir anda ayağında şiddetli bir ağrı hissetti. O acıyla ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, yerde gördüğü akrebin soktuğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. H.Y. daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. - KARAMAN

Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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