Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY 30. Yıl Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam etti.

Başkan Kalaycı ve Kaseinov, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Burada Kaseinov, Başkan Kalaycı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Tuğba Özay Süreyya Yalçın
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:43:57. #1.14#

title