Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY 30. Yıl Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam etti.

Başkan Kalaycı ve Kaseinov, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Burada Kaseinov, Başkan Kalaycı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal