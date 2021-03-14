Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları
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Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları

14.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:12
Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları

Karaman Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, ara yolları ana arterlere bağlamak ve daha güvenli ulaşım için yeni bağlantı yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, ara yolları ana arterlere bağlamak ve daha güvenli ulaşım için yeni bağlantı yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesinden yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz birçok bölgede gerçekleştirdiği yeni bağlantı yollarının yapımına devam ediyor. Ekipler daha önce imarda var olan fakat yolu olmayan Sümer Mahallesi'ndeki 1260. Sokağın yol yapım çalışmalarını başlatarak, Kılbasan yolu ile Ertuğrul Gazi Bulvarı'nın bağlantı yolunu yapıyor. Yine aynı bölgede 1260. Sokağın Şehit Durmuş Ali Çetin Caddesine bağlanan yeni yol yapım çalışmaları ise halen devam etmektedir. Bağlantı yolları çalışmaları kapsamında yeni yapılan Hayvan Pazarı bağlantı yolunun ise kısa zaman içerisinde tamamlanacaktır" denildi.

Diğer yandan belediye ekipleri kavşak düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında, Zeytindalı Bulvarı Valilik Kavşağında yol genişletme ve düzenleme çalışmasına devam ediyor. Bu çalışmayla birlikte kavşak genişletilerek daha sağlıklı, kullanışlı ve modern hale getirilecek. - KARAMAN

Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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