Karaman Belediyesi, asfalt ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

06.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:54

İlimizde yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla birlikte Karaman Belediyesi, kısa süre içerisinde bu bölgelere hizmet götürüyor. Belediye ekiplerince bu noktalarda bir yandan yol açma çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Urgan Mahallesi'nde Turkuaz konutlarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlatan ekipler, sitenin kent merkezi ile olan bağlantı yoluna sıcak asfalt serdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; hem kırsal hem de kentsel alan içerisinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için belediyenin tüm birimleriyle gece-gündüz çalıştığını söyledi. Karaman'ın her geçen gün daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yaşam alanları oluştuğunu ifade eden Başkan Kalaycı: "Bu yapılaşma hızına bağlı olarak, belediyemizin iş yükü ve sorumluluğu da artıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu alanlara belediye hizmetlerini de etkin ve verimli bir şekilde götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bölgelerde de yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor. Sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde planladığımız iş programı çerçevesinde şehrimizin tüm mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler